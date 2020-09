Allerta alimentare | richiamo per un lotto di salamini

(Di venerdì 18 settembre 2020) Nella giornata di ieri è stata diramata una nuovaper undi. Tutte le informazioni per riconoscerli e su come comportarsi. Le allerte alimentari, ultimamente, sembrano essere all’ordine del giorno. Per questo motivo è molto importante prestarvi assoluta attenzione in modo da evitare di mangiare cibi che, invece, andrebbero riportati indietro. … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

cagliaripad : Allerta alimentare: salame richiamato dal mercato potrebbe contenere salmonella - Vivi_Tenerife : L’allerta alimentare del fuet che ha causato la salmonellosi raggiunge la Spagna, comprese le Isole Canarie - zazoomblog : Allerta alimentare ritirato dal mercato prodotto affumicato: “grave rischio” - #Allerta #alimentare #ritirato - zazoomblog : Allerta alimentare ritirato dal mercato prodotto affumicato: “grave rischio” - #Allerta #alimentare #ritirato… - zazoomblog : Allerta alimentare per salmone affumicato - #Allerta #alimentare #salmone -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta alimentare

Due tipologie di biscotti senza glutine in commercio non sono a norma: contengono tracce di allergeni non specificati sulla confezione. Il marchio è Giusto senza glutine, i due lotti di produzione son ...Il ministero della Salute ha diffuso l’avviso di richiamo di un lotto di salamini stagionati Bon-Ton Salumi per presenza di Salmonella. Il prodotto coinvolto è venduto in filze da quattro salamini dal ...Il Ministero della Salute ha emesso un avviso di richiamo dal mercato di un lotto di salame, per un possibile rischio di contagio microbiologico per i consumatori. L’alimento potrebbe contenere il bat ...