“Alicia”, il nuovo album di Alicia Keys (Di venerdì 18 settembre 2020) Alicia Keys – frame tratto dal video di “Underdog”Pochi giorni fa, la star mondiale Alicia Keys ha pubblicato il suo nuovo singolo “Love Looks Better,” estratto dal suo attesissimo settimo album in uscita oggi 18 settembre “Alicia” (RCA Records). Il brano – in cui appare forte, passionale e allo stesso tempo incredibilmente vulnerabile – è un’esplosione di energia per l’artista, che recentemente è stata incoronata come artista R&B del 21° secolo con più certificazioni RIAA. “Love Looks Better”, scritto e prodotto dalla stessa Alicia insieme al frontman dei OneRepublic Ryan Tedder, è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 settembre 2020)– frame tratto dal video di “Underdog”Pochi giorni fa, la star mondialeha pubblicato il suosingolo “Love Looks Better,” estratto dal suo attesissimo settimoin uscita oggi 18 settembre “” (RCA Records). Il brano – in cui appare forte, passionale e allo stesso tempo incredibilmente vulnerabile – è un’esplosione di energia per l’artista, che recentemente è stata incoronata come artista R&B del 21° secolo con più certificazioni RIAA. “Love Looks Better”, scritto e prodotto dalla stessainsieme al frontman dei OneRepublic Ryan Tedder, è ...

