Alfonso Signorini rimprovera Fausto Leali: “Politica resti fuori dal GF Vip” (Di sabato 19 settembre 2020) Ha fatto molto scalpore la frase espressa da Fausto Leali nella Casa del Grande Fratello Vip. “Mussolini ha fatto tante cose buone“, la frase incriminata, che ha suscitato un polverone mediatico. Nella diretta di questa sera Alfonso Signorini ammonisce il cantante per questi riferimenti ad un terribile periodo storico della storia del nostro Paese. Fausto Leali nella bufera: interviene Signorini Il Grande Fratello Vip è iniziato all’insegna delle polemiche. A pochi giorni dall’inizio della quinta edizione del reality, a finire in una vera e propria bufera mediatica è Fausto Leali. Il cantante in settimana ha espresso una frase di dubbio gusto in riferimento all’ex figura del Duce: ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 19 settembre 2020) Ha fatto molto scalpore la frase espressa danella Casa del Grande Fratello Vip. “Mussolini ha fatto tante cose buone“, la frase incriminata, che ha suscitato un polverone mediatico. Nella diretta di questa seraammonisce il cantante per questi riferimenti ad un terribile periodo storico della storia del nostro Paese.nella bufera: intervieneIl Grande Fratello Vip è iniziato all’insegna delle polemiche. A pochi giorni dall’inizio della quinta edizione del reality, a finire in una vera e propria bufera mediatica è. Il cantante in settimana ha espresso una frase di dubbio gusto in riferimento all’ex figura del Duce: ...

pinguinoasmati1 : ma alfonso signorini che cerca di mettere zizzania tra tutti e poi cerca di calmarli facendo l’eroe della situazione? HAHAHAHAH #GFVIP - txlipan : Ma solo io non sopporto Alfonso Signorini? Mi dà proprio l'aria sa finto - aurlauro : ALFONSO SIGNORINI CHE STA CAMBIANDO I CONNOTATI A TUTTI SBAGLIANDO QUALSIASI NOME. STO MALE #GFVIP - AlexiaCiulla : @fearlessdlibyh Ahahahah se ti fa stare meglio, Alfonso Signorini (appunto il conduttore del gf) sbaglia i nomi da tutta la serata... - Annaechelon11 : UNICA COSA CHE ODIO DEL GF E CHE METTONO SEMPRE STO CAVOLO DI GOSSIP E FA DI TT ALFONSO SIGNORINI PER FAR MACELLOOO… -