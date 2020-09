Alex Zanardi, il consulente dell’autista rivela: novità sull’incidente (Di venerdì 18 settembre 2020) Alex Zanardi, il consulente dell’autista rivela: novità sull’incidente. Il punto dell’impatto sarebbe stato a meno di un metro all’interno della corsia del camion Continuano le indagini per ricostruire l’incidente che… L'articolo Alex Zanardi, il consulente dell’autista rivela: novità sull’incidente proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 18 settembre 2020), ildell’autista: novità sull’incidente. Il punto dell’impatto sarebbe stato a meno di un metro all’interno della corsia del camion Continuano le indagini per ricostruire l’incidente che… L'articolo, ildell’autista: novità sull’incidente proviene da .

paola_p23 : RT @CostanzaRdO: Non è l'aspetto, non è una disabilità, a determinare il nostro valore. Alex Zanardi @lxznr, Bebe Vio @VioBebe e il piccolo… - LaCiuraRaffaele : RT @CostanzaRdO: Non è l'aspetto, non è una disabilità, a determinare il nostro valore. Alex Zanardi @lxznr, Bebe Vio @VioBebe e il piccolo… - CostanzaRdO : Non è l'aspetto, non è una disabilità, a determinare il nostro valore. Alex Zanardi @lxznr, Bebe Vio @VioBebe e il… - Stefy71nek : RT @PHN16: Alex Zanardi Minardi - Lamborghini 1992 - Stefy71nek : Cervia?? secondo me però è proprio inutile farlo perché oramai è chiaro a tutti chi sia ??IL VERO IRONMAN?? che di f… -