Alberto Spiazzi | chi è il concorrente di Chi vuol essere milionario | ha lavorato con Gerry Scotti

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 18 settembre 2020) La seconda puntata di Chi? è stata come sempre adrenalinica. Dopo li vittoria di Antonella Alemanni, che ha conquistato ben 70 mila euro, è stata poi la volta di un altro, che ritroveremo nella prossima puntata in onda eccezionalmente il prossimo martedì 22 settembre (per lasciare spazio alla partita... L'articolo, chi è ildi Chi: haconproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.