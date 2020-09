Alberto Matano su Instagram una dedica alla collega e amica Caterina Balivo (Di venerdì 18 settembre 2020) Alberto Matano come tutti sappiamo quest’anno è alla conduzione de La vita in diretta il programma che fino alla scorsa stagione, conduceva insieme a Lorella Cuccarini. Ebbene, sembra proprio che questa nuova edizione de La vita in diretta sia iniziata proprio nel modo giusto. Lo scorso 14 settembre non è andata in onda la puntata de La vita in diretta per poter dare spazio alla nuova edizione di Tutti a scuola. Si tratta di una manifestazione che si occupa dell’apertura dell’anno scolastico e che quest’anno è stata affidata ad Andrea Delogu e Flavio Insinna. Alberto Matano al mare, weekend lungo vista la pausa de La vita in diretta Alberto Matano sapendo di non dover andare in onda ... Leggi su aciclico (Di venerdì 18 settembre 2020)come tutti sappiamo quest’anno èconduzione de La vita in diretta il programma che finoscorsa stagione, conduceva insieme a Lorella Cuccarini. Ebbene, sembra proprio che questa nuova edizione de La vita in diretta sia iniziata proprio nel modo giusto. Lo scorso 14 settembre non è andata in onda la puntata de La vita in diretta per poter dare spazionuova edizione di Tutti a scuola. Si tratta di una manifestazione che si occupa dell’apertura dell’anno scolastico e che quest’anno è stata affidata ad Andrea Delogu e Flavio Insinna.al mare, weekend lungo vista la pausa de La vita in direttasapendo di non dover andare in onda ...

darix2005 : @Federic01996 @micene_return @CIAfra73 @Veronique__94 @MaielloInside @MasterAb88 Ospiti illustri a Domenica In...… - zazoomblog : “Adesso stammi a sentire”. Al Bano telefonata in diretta a Alberto Matano: non le ha mandate a dire - #“Adesso… - VigilanzaT : Ascolti Tv 15 settembre: con il GF Vip D'Urso domina Matano - zazoomblog : Alberto Matano e Lorella Cuccarini la lite continua? Accade in diretta tv - #Alberto #Matano #Lorella #Cuccarini… - MaraBellino : Ma perché non fare #lavitaindiretta dalle 14.00 con la co-conduzione di Serena Bortone e Alberto Matano? #Oggièunaltrogiorno -