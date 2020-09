tuttonapoli : Ag. Veretout chiude ancora al Napoli: 'Resta alla Roma! Per prenderlo andrebbe ceduto Koulibaly...' -

Ultime Notizie dalla rete : Veretout chiude

Tutto Napoli

La nuova Roma targata Friedkin parte da Verona , dove i giallorossi affronteranno l'Hellas nell'anticipo serale valido per la prima giornata della Serie A 2020/21. Verona-Roma si giocherà sabato 19 se ...Pellegrini, Mancini e Veretout le certezze della squadra. Zaniolo proverà a rientrare sui suoi livelli. Under, Karsdorp e Fazio con la valigia in mano. Rimane da sciogliere il nodo Dzeko-Milik. Tra le ...Attenzione ai conti: il Napoli tra la stagione 19/20 e quella 20/21 ipotizza un rosso tra 150 e 200 milioni di euro. Il Napoli continua ancora a non dare una risposta, eppure in Inghilterra aspettano ...