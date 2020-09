Ag. Hysaj: "Passi in avanti per il rinnovo, ma arrivi entro il 5 ottobre o non so se poi lo firmerà..." (Di venerdì 18 settembre 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo: “Cerco sempre di essere collaborativo. Leggi su tuttonapoli (Di venerdì 18 settembre 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Elseid, Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo: “Cerco sempre di essere collaborativo.

Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Ag. Hysaj: 'Passi in avanti per il rinnovo, ma arrivi entro il 5 ottobre o non so se poi lo farà...' - tuttonapoli : Ag. Hysaj: 'Passi in avanti per il rinnovo, ma arrivi entro il 5 ottobre o non so se poi lo farà...' - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli CdM – Hysaj, rinnovo vicino: serve il via libera di ADL: CdM – Hysaj, rinnovo vic… - enzogoku69 : @SalvatorDavide Posso dire che per hysaj ci sono sostanziali passi avanti rispetto ai precedenti incontri, come dic… -