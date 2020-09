“Addio maestro” Mondo della cultura in lutto | le sue opere hanno segnato un’epoca

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 18 settembre 2020) Ilinternazionale perde una delle sue figure più rappresentative. Una giornata davvero molto brutta per tutti gli intellettuali e non solo. Infatti, è arrivata la notiziamorte dello scrittore Winston Groom, famoso per aver scritto il romanzo ‘Forrest Gump’, diventato in seguito un film di enorme successo grazie alla direzione affidata al regista Robert Zemeckis e all’interpretazione stellare dell’attore Tom Hanks. La pellicola è stata in grado di conquistare sei premi Oscar. Lo scrittore aveva 77 anni. I primi a comunicare il decesso sono stati i giornalisti dell’emittente Cnn, i qualicitato direttamente il sindaco di Fairhope, Karin Wilson, città nella quale era nato Winston. Queste le parole utilizzate dalla ...