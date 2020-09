Ad Arzachena sono 135 i positivi al coronavirus | 31 sono residenti

grassi_luciano : gli uomini del PD non hanno il minimo pudore. Buttano merda addosso agli altri se sono di colore diverso mentre per… - sehmagazine : ??????????????? @worldtriathlon #Triathlon: sono state pubblicate le start list della sezione atleti elite provenienti… -

Ultime Notizie dalla rete : Arzachena sono

Gallura Oggi

Il girone “G” del prossimo campionato di serie D è composto da squadre “storiche” del panorama calcistico italiano, con un passato di tutto rispetto, e da squadre relativamente giovani come storia, qu ...SASSARI. In serie D l’Arzachena ha ufficializzato l’arrivo di quattro giovani: il primo si tratta di un ritorno, quello di Alessandro Rossi (classe 2001), esterno d’attacco che lo scorso anno fece ...Nella giornata di oggi è stato ufficializzato il girone G, della serie D, per la stagione 2020/2021. Il girone è composto da 18 squadre equamente diviso tra Campania, Lazio e Sardegna che contano 6 sq ...