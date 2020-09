Accostato al Napoli, Ricci negativo al Covid-19: l'annuncio dell'Empoli (Di venerdì 18 settembre 2020) Empoli FC comunica che il calciatore Samuele Ricci è risultato negativo al Covid-19 a due tamponi consecutivi effettuati nell’ultima settimana. Leggi su tuttonapoli (Di venerdì 18 settembre 2020)FC comunica che il calciatore Samueleè risultatoal-19 a due tamponi consecutivi effettuati nell’ultima settimana.

lebose2 : @napolista Mamma qnt vi rode il culo… e il bello è che non è un giocatore della Juve ma lo hanno solo accostato. Co… - Olimpia02191317 : @GiuseppeGp86g No:per me sarebbe stata una vergogna anche se fosse stato accostato al Napoli;la legge deve essere uguale per tutti! - infoitsport : UFFICIALE - Accostato al Napoli, Santamaria lascia l'Angers e vola in Germania - _SiGonfiaLaRete : UFFICIALE - Accostato al Napoli, ora è un giocatore del Friburgo: - sscalcionapoli1 : Accostato al Napoli, Santamaria lascia l'Angers e vola in Germania #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Accostato Napoli Accostato al Napoli, Ricci negativo al Covid-19: l'annuncio dell'Empoli Tutto Napoli Accostato al Napoli, Ricci negativo al Covid-19: l'annuncio dell'Empoli

Empoli FC comunica che il calciatore Samuele Ricci è risultato negativo al Covid-19 a due tamponi consecutivi effettuati nell’ultima settimana. L’atleta, dopo esser risultato positivo al tampone effet ...

Le ultime di calciomercato di oggi: Godin vicino al Cagliari, idea Deulofeu per il Napoli, Higuain in MLS

A 24 ore circa dall'inizio del campionato, non si ferma il calciomercato (che rimarrà aperto fino agli inizi di ottobre). Dopo l'accordo tra Juventus, Roma e Napoli per il doppio trasferimento di Mili ...

Calciomercato Sassuolo: Carnevali felice del progetto neroverde

Il Sassuolo, in particolare dopo l’ultima eccellente stagione, è diventata una piazza importante e molti giocatori sembrano interessati ad indossare la maglia della squadra emiliana. Per il momento il ...

Empoli FC comunica che il calciatore Samuele Ricci è risultato negativo al Covid-19 a due tamponi consecutivi effettuati nell’ultima settimana. L’atleta, dopo esser risultato positivo al tampone effet ...A 24 ore circa dall'inizio del campionato, non si ferma il calciomercato (che rimarrà aperto fino agli inizi di ottobre). Dopo l'accordo tra Juventus, Roma e Napoli per il doppio trasferimento di Mili ...Il Sassuolo, in particolare dopo l’ultima eccellente stagione, è diventata una piazza importante e molti giocatori sembrano interessati ad indossare la maglia della squadra emiliana. Per il momento il ...