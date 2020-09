Accordo Roma-Milik | il polacco farà ulteriori esami medici

(Di venerdì 18 settembre 2020) Siamo veramente agli ultimissimi dettagli tra laed il Napoli per il passaggio diin giallorosso. Il calciatore ha sciolto le ultime riserve, … L'articolo: ilfaràproviene da ForzAzzurri.net.

romeoagresti : Accordo tra #Juventus e #Roma per #Dzeko definito a 16 milioni. Il bosniaco firmerà un biennale da 7.5. Nelle pross… - Glongari : #Milik - #Roma i termini dell’accordo con il #Napoli: 25 milioni tra prestito ed obbligo di riscatto + i due giovan… - DiMarzio : #Milik-#Roma, #Dzeko-#Juve: accordi ad un passo. Le cifre - ilRomanistaweb : ?? Accordo raggiunto con il polacco dopo una riunione fiume fra l’agente e i dirigenti romanisti. Al giocatore andra… - petersmooth13 : RT @romeoagresti: Accordo tra #Juventus e #Roma per #Dzeko definito a 16 milioni. Il bosniaco firmerà un biennale da 7.5. Nelle prossime or… -

Arek Milik sarà un nuovo giocatore della Roma nelle prossime ore. Il polacco firmerà con i giallorossi un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione, mentre gli accordi fra i due club prevedono un ...09.50 - Milik arrivato a Ciampino - Arkadiusz Milik è arrivato da poco all'aeroporto di Ciampino, a Roma, dove prenderà il volo che lo porterà a Innsbruck a svolgere la prima parte di visite mediche c ...Come scrive il Corriere dello Sport, non è ancora sfumata del tutto la possibilità che Mattia De Sciglio approdi alla Roma. Il suo futuro è sempre legato a doppio filo a quello di Rick Karsdorp, gioca ...