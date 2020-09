ABC fissa le date per il ritorno di Grey’s Anatomy | Station 19 e The Good Doctor

(Di venerdì 18 settembre 2020) Grey’squando inizia? LeABC di19, Thee altre serie tv drama Passata la paura e dopo lunghi mesi di lockdown che hanno colpito anche le produzioni cine-tv, è tempo di tornare a una forma di normalità. Con i set che stanno riaprendo in giro per gli USA e in Canada, ABC hato leper ilin tv delle serie tv più amate. Sulla scia di quanto fatto da NBC, novembre da mese in cui le serie tv andavano in pausa è diventato il mese delle premiere. Così lunedì 2 novembre sarà Thecon l’attesa quarta stagione (dopo lo sconvolgente finale della precedente) il primo drama a tornare su ABC. Dieci giorni dopo ...

Ultime Notizie dalla rete : ABC fissa

Dituttounpop

Sembrava tutto pronto per il ritorno di Stumptown per una seconda stagione, tuttavia ABC ha deciso di non procedere più con il rinnovo precedentemente annunciato, confermandone la cancellazione. Le ra ...Raffica di multe nei confronti di cittadini indisciplinati che hanno abbandonato rifiuti in città, vicino ai cassonetti o in altri luoghi in dispregio delle regole, anche di civiltà, esistenti. Sono q ...Un tavolo di lavoro a livello municipale con una serie di realtà associative, sindacali e politiche attive nel contrasto alla povertà e all’emergenza abitativa per trovare soluzioni adeguate per le pe ...