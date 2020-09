Abbiamo conferme sull’arrivo della brucellosi con fuga di batteri dalla Cina: sintomi per l’uomo (Di venerdì 18 settembre 2020) Sembrava una delle solite fake news che investe la Cina, ma la fuga di batteri da un laboratorio e la relativa diffusione della brucellosi sta incontrando importanti conferme oggi 18 settembre. Non si tratta del complotto ipotizzato da Salvini con il Covid alcune settimane fa, ma di una vicenda che dobbiamo ugualmente analizzare con attenzione, precisando anche la questione dei sintomi e cosa comporti una malattia del genere per l’uomo. Solo così sarà possibile limitare l’allarmismo di queste ore. La fuga di batteri dalla Cina e la brucellosi: sintomi ed effetti del virus A parlare di questa famosa fuga di ... Leggi su bufale (Di venerdì 18 settembre 2020) Sembrava una delle solite fake news che investe la, ma ladida un laboratorio e la relativa diffusionesta incontrando importantioggi 18 settembre. Non si tratta del complotto ipotizzato da Salvini con il Covid alcune settimane fa, ma di una vicenda che dobbiamo ugualmente analizzare con attenzione, precisando anche la questione deie cosa comporti una malattia del genere per l’uomo. Solo così sarà possibile limitare l’allarmismo di queste ore. Ladie laed effetti del virus A parlare di questa famosadi ...

IlGuiscardo : Se volevamo conferme di chi è al soldo di Putin ora l abbiamo - entenkwkm : A riguardo non abbiamo almeno per il momento conferme al 100%, ma sembrerebbe che Gigi Hadid e Zayn abbiamo finalme… - ramoxnaa : lO DEVO ASSOLUTAMENTE DORMIRE. SE ABBIAMO CONFERME CHE È NATA RIEMPITEMI I DIRECTION COSÌ DOMANI MATTINA VEDO SUBITO. VI PREGO CAGATEMI?? - schiva_questa : RT @TheBanale: Non abbiamo mai avuto speranza. Il protagonismo facile e l'accesso a facili conferme della rete ha distrutto l'autocritica. -