A Udine c’è lo Streeat Food Truck Festival

Leggi su udine20

(Di venerdì 18 settembre 2020) Fino a domenica troverete in Piazza Primo Maggio ache coloreranno e profumeranno il Giardin Grande di, per la 7° edizione dell’evento. Un lungo week end dedicato al miglior cibo da strada italiano e internazionale. Sono tante le proposte culinarie deiche provengono da tutta la penisola. L’esperienza gastronomica dirisulta così essere totale e unica, dal dolce al salato ce n’è per tutti i gusti. Dalle olive ascolane DOP (Marche), alle bombette pugliesi (Puglia), Immancabili gli arrosticini di pecora (Abruzzo), hamburger di Chianina (Toscana), cinta senese (Toscana), I ...