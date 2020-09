A Genova ' La sfera tra i due mondi' | mostra diffusa nel cuore della città

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 settembre 2020), 16 set.(Adnkronos) - Un messaggio di pace e speranza attraverso l'arte e la scultura: taglio del nastro questa mattina aper 'Latra i due', la prima' che trasforma il capoluogo ligure in un museo a cielo aperto, in un percorso espositivo tra le opere di Jiménez Deredia, artista costaricano ma da 40anni anni radicato in Liguria. Lasi compone di otto sculture, sette delle quali inedite, realizzate in bronzo e in marmo e riconoscibili le caratteristiche forme morbide e circolari, sistemate in diverse piazze del centro di, dalla stazione di Brignole fino al Porto Antico. Tra loro anche 'Evolucion', esposta nel; in ...