"51 giorni di isolamento: positivo, ma senza sintomi. Sono psicologo, ma stavo impazzendo"

Cinquantuno giorni di isolamento, senza più sintomi, ma con un tampone che continuava a dare esito positivo. Il dottor Lorenzo Berti ha raccontato al Fatto quotidiano la sua odissea. "stavo impazzendo"; dice, consapevole del peso di quelle parole: Berti lavora a Rimini come psicologo e psicoterapeuta, aveva "gli strumenti per reagire", ma la situazione lo stava comunque fortemente provando. Si è ammalato a fine luglio, ha raccontato al giornale diretto da Marco Travaglio. Per una settimana scarsa ha accusato un po' di febbre, leggera tosse e spossatezza. Ma per tutto il mese di agosto è comunque dovuto rimanere chiuso in casa.

