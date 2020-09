48h alle Cinque Terre: guida per un weekend Instagram Friendly (Di venerdì 18 settembre 2020) Le Cinque Terre sono un luogo di delizie, un susseguirsi di piccoli villaggi di pescatori, ripidi terrazzamenti costieri, acque cristalline, colori saturi e sapori autentici di chi queste terre sa interpretarle con mani sapienti. Vi consigliamo di alloggiare a Vernazza, la seconda perla delle cinque partendo da occidente, dove potrete parcheggiare l’auto e dimenticarvela per quarantotto ore. In questo minuscolo borgo medievale dalle case variopinte che vanta una lunga e gloriosa tradizione marinara la vita sembra essersi fermata, i pescatori sono accoglienti e fanno il bagno a mezzanotte – e voi con loro. Leggi su vanityfair (Di venerdì 18 settembre 2020) Le Cinque Terre sono un luogo di delizie, un susseguirsi di piccoli villaggi di pescatori, ripidi terrazzamenti costieri, acque cristalline, colori saturi e sapori autentici di chi queste terre sa interpretarle con mani sapienti. Vi consigliamo di alloggiare a Vernazza, la seconda perla delle cinque partendo da occidente, dove potrete parcheggiare l’auto e dimenticarvela per quarantotto ore. In questo minuscolo borgo medievale dalle case variopinte che vanta una lunga e gloriosa tradizione marinara la vita sembra essersi fermata, i pescatori sono accoglienti e fanno il bagno a mezzanotte – e voi con loro.

