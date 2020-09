20 settembre 1870/2020: 150 anni dalla Breccia di Porta Pia. L'anniversario insieme all'Uaar (Di venerdì 18 settembre 2020) «150 anni fa, il XX settembre del 1870, l'esercito dello Stato italiano entrava a Roma, per la Breccia di Porta Pia, togliendo quasi completamente il potere temporale alla Chiesa cattolica». «A partire da quella data, per diverso tempo lo Stato italiano è riuscito a restare indipendente rispetto allo strapotere della Chiesa. Poi pian piano la Chiesa è riuscita a riguadagnare potere e privilegi, e oggi nel mondo pochi Stati come l'Italia (forse pochissimi Stati quanto l'Italia) hanno una casta (...) - Religione / Religione, , Breccia di Porta Pia Leggi su feedproxy.google (Di venerdì 18 settembre 2020) «150fa, il XXdel, l'esercito dello Stato italiano entrava a Roma, per ladiPia, togliendo quasi completamente il potere temporale alla Chiesa cattolica». «A partire da quella data, per diverso tempo lo Stato italiano è riuscito a restare indipendente rispetto allo strapotere della Chiesa. Poi pian piano la Chiesa è riuscita a riguadagnare potere e privilegi, e oggi nel mondo pochi Stati come l'Italia (forse pochissimi Stati quanto l'Italia) hanno una casta (...) - Religione / Religione, ,diPia

Roma_Amore_Mio : 20 Settembre 1870 20 Settembre 2020 150 anni dalla Breccia di Porta Pia . - Ray_pre : 150 anni fa esatti, il 20 settembre 1870 si combatteva la battaglia per Roma Cazzo me la sono persa - PFundrisi : RT @settimanacultur: Una mostra dedicata allo scultore palermitano ANTONIO UGO per celebrare i 150 anni dalla nascita (1870-2020). Dal 25 s… - fachetti3333 : il 19 settembre. È la giornata del cognome (1870). Buon sabato e buon fine settimana ! #SocialDistancing _______… - TizianaCaccamo : RT @settimanacultur: Una mostra dedicata allo scultore palermitano ANTONIO UGO per celebrare i 150 anni dalla nascita (1870-2020). Dal 25 s… -

Ultime Notizie dalla rete : settembre 1870 20 settembre 1870, Roma è la capitale del Regno Il Corriere Apuano Libro Aperto, i discorsi di Cavour per il 150° dell’unione di Roma

In occasione del centocinquantenario dell’unione di Roma all’Italia (20 settembre 1870) la Fondazione Libro Aperto ha pubblicato (a cura di Corrado Sforza Fogliani) tre discorsi di Camillo Cavour, del ...

Un bolognese a Porta Pia

Fu il bolognese Leopoldo Serra, alla guida del 12° Battaglione Bersaglieri, il primo ufficiale dell’esercito regio a varcare il ciglio della breccia aperta nelle mura aureliane a pochi metri da Porta ...

Presa di Porta Pia, sabato sera Raggi inaugura la nuova illuminazione

Una nuova illuminazione per Porta Pia. Luci «artistiche» che renderanno più bella la breccia e le Mura aureliane e che saranno accese stasera alla presenza della sindaca Virginia Raggi: sono, forse, l ...

In occasione del centocinquantenario dell’unione di Roma all’Italia (20 settembre 1870) la Fondazione Libro Aperto ha pubblicato (a cura di Corrado Sforza Fogliani) tre discorsi di Camillo Cavour, del ...Fu il bolognese Leopoldo Serra, alla guida del 12° Battaglione Bersaglieri, il primo ufficiale dell’esercito regio a varcare il ciglio della breccia aperta nelle mura aureliane a pochi metri da Porta ...Una nuova illuminazione per Porta Pia. Luci «artistiche» che renderanno più bella la breccia e le Mura aureliane e che saranno accese stasera alla presenza della sindaca Virginia Raggi: sono, forse, l ...