18 settembre: il bollettino sul Coronavirus in Lombardia oggi (Di venerdì 18 settembre 2020) I dati sull’aggiornamento del Coronavirus in Lombardia oggi con il bollettino della Regione dopo i 281 positivi e un decesso: 224 nuovi contagi e due decessi. Sono stati effettuati 16.828 tamponi. I pazienti in terapia intensiva sono stabili a 32, mentre i ricoverati sono 284 in aumento di 12. Leggi anche: I dati della Protezione Civile: il bollettino sul Coronavirus oggi 18 settembre in Italia L'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) I dati sull’aggiornamento delincon ildella Regione dopo i 281 positivi e un decesso: 224 nuovi contagi e due decessi. Sono stati effettuati 16.828 tamponi. I pazienti in terapia intensiva sono stabili a 32, mentre i ricoverati sono 284 in aumento di 12. Leggi anche: I dati della Protezione Civile: ilsul18in Italia L'articolo proviene da nextQuotidiano.

