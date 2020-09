Zappacosta al Genoa | confermata l’anticipazione di Sportitalia

(Di giovedì 17 settembre 2020) Sarà Davideil nuovo esterno destro dell’anticipazione di, alle 11 di stamattina, quando il nome diera emerso a sorpresa, un sondaggio concreto che ha poi portato l’ex Roma a sbaragliare la concorrenza. Al punto chenelle prossime ore arriverà per le visite, un nuovo rinforzo per Maran. Foto: twitter Roma L'articoloall’anticipazione diproviene da Alfredo Pedullà.

SkySport : Calciomercato, Genoa scatenato: è fatta per Zappacosta dal Chelsea e si chiude per Pjaca - DiMarzio : #Calciomercato #Genoa, chiuso l'affare #Zappacosta Tutti i dettagli - Glongari : #GENOA un’idea porta anche a #Zappacosta. Il giocatore del #Chelsea è stato accostato a più riprese alla possibilit… - SkullFaceLeon : RT @FootballAndDre1: Di Marzio :' Il Cagliari ha riattivato i contatti con Fazio, visto che ci sono ancora problemi tra Inter e Godin'. Sem… - kupaleon : RT @DiMarzio: #Calciomercato #Genoa, chiuso l'affare #Zappacosta Tutti i dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Zappacosta Genoa

ROMA - Nonostante i riflettori inevitabilmente puntati sull'intreccio tra Napoli, Roma e Juve per definire il futuro di Milik e Dzeko, la giornata di calciomercato ha fatto registrare anche altri movi ...Il Genoa potrebbe mettere a segno un doppio colpo nelle prossime ore: il Grifone è vicinissimo all’acquisto di Davide Zappacosta e Marko Pjaca. Per l’esterno c’è l’ok del Chelsea per il trasferimento ...Il Genoa ha trovato un accordo con il Chelsea per l’arrivo di Davide Zappacosta: il terzino arriverà in prestito annuale Il mercato del Genoa si è sbloccato alla grande: il club ligure, oltre a ...