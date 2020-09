(Di giovedì 17 settembre 2020) C'è grande speranza per il recupero di Nicolòl'infortunio al ginocchio e l'intervento chirurgico subito. Molto dipenderàsua pazienza e volontà di approcciarsi al meglio alla situazione. Ma le premesse sembrano buone ad incominciare dalle sue dimissioni. Infatti, il centrocampista della Nazionale e della Roma è di ritorno in Italia... con un giorno d': il post sui socialè già di ritorno a Roma, con un giorno d'rispetto al programma che ci si aspettava. A comunicarlo è lo stesso calciatore attraverso una stories pubblicata su Instagram nel suo profilo. Il giocatore ha lasciatoe l'Austrial'intervento al crociato ...

ItaSportPress : Zaniolo sorride: dimesso in anticipo dalla clinica di Innsbruck dopo l'intervento - -

Ultime Notizie dalla rete : Zaniolo sorride

ItaSportPress

Comincia il recupero per Nicolò Zaniolo, operatosi al ginocchio sinistro dopo l’infortunio subito contro l’Olanda. Il calciatore della Roma si sottoposto all’intervento chirurgico in Austria ed è ora ...Antonello Venditti chiama, Nicolò Zaniolo risponde. Non sappiamo se gli abbia cantato «Grazie Roma» ma sicuramente, la telefonata tra il cantante romano e romanista e l'asso della Roma è stata di gran ...Diretta su Rai 1 con ospiti musicali e sportivi, presentata da Insinna e Delogu Il ct Mancini e Malagò presenti con molti atleti. Poi l’esibizione del trio Il Volo VO’ Le lacrime del ministro Azzolin ...