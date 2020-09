Zaia: «Coi tamponi rapidi la risposta in 5 minuti: noi li abbiamo provati, vanno usati ovunque» (Di giovedì 17 settembre 2020) Il governatore del Veneto: «Si prendono le temperature per entrare nei negozi, perché agli studenti no? Va inserito in fretta nei protocolli della sanità pubblica» Leggi su corriere (Di giovedì 17 settembre 2020) Il governatore del Veneto: «Si prendono le temperature per entrare nei negozi, perché agli studenti no? Va inserito in fretta nei protocolli della sanità pubblica»

Corriere : Zaia: «I tamponi rapidi con l’esito in 5 minuti: noi li abbiamo provati, vanno usati ovunque» - albertocol9 : RT @Corriere: Zaia: «I tamponi rapidi con l’esito in 5 minuti: noi li abbiamo provati, vanno usati ovunque» - paolapaolapa62 : RT @Corriere: Zaia: «I tamponi rapidi con l’esito in 5 minuti: noi li abbiamo provati, vanno usati ovunque» - a42nno : RT @Corriere: Zaia: «I tamponi rapidi con l’esito in 5 minuti: noi li abbiamo provati, vanno usati ovunque» - Bt40021531 : RT @Corriere: Zaia: «I tamponi rapidi con l’esito in 5 minuti: noi li abbiamo provati, vanno usati ovunque» -