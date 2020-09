Youtube Shorts: parte la sfida a TikTok con i nuovi video brevi (Di giovedì 17 settembre 2020) Proprio come Instagram ha fatto con Reels , Youtube sta lanciando un nuovo creator di video di breve durata chiamato Youtube Shorts che la società spera distoglierà l’attenzione da TikTok. I rapporti sullo strumento per la creazione di video in forma abbreviata di Youtube sono usciti diversi mesi fa, ma ora la società sta lanciando una beta anticipata che inizia il suo test in India. Simile a TikTok, Shorts consentirà alle persone di realizzare video di 15 secondi che possono essere impostati sulla musica. La musica è disponibile tramite una funzione di selezione musicale interna, con 100.000 tracce già presenti e una trattativa in corso con le etichette ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 settembre 2020) Proprio come Instagram ha fatto con Reels ,sta lanciando un nuovo creator didi breve durata chiamatoche la società spera distoglierà l’attenzione da. I rapporti sullo strumento per la creazione diin forma abata disono usciti diversi mesi fa, ma ora la società sta lanciando una beta anticipata che inizia il suo test in India. Simile aconsentirà alle persone di realizzaredi 15 secondi che possono essere impostati sulla musica. La musica è disponibile tramite una funzione di selezione musicale interna, con 100.000 tracce già presenti e una trattativa in corso con le etichette ...

