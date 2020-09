Ylenia Carrisi | il prete confessa “Si nascondeva qui | era turbata”

Leggi su controcopertina

(Di giovedì 17 settembre 2020) Si torna a parlare della figlia di Albano e Romina Power ovvero, come tutti sappiamo scomparsa ormai oltre 20 anni fa a New Orleans dove pare si fosse trasferita soltanto da pochi mesi. Molti testimoni hanno raccontato di aver visto la donna di essersi gettarsi nelle acque del Mississipi Ed effettivamente da quel momento non si sono avute più notizie della primogenita di Albano Romina Power. Comunque di lei se ne è parlato abbondantemente ed in tutti questi anni sono state avanzate tante ipotesi e diverse sono state le piste seguite dagli investigatori. Proprio in questi ultimi tempi, si è tanto parlato di una nuova ipotesi ovvero del fatto che lasi sia rifugiata in un convento, poco prima dell’arrivo della polizia e di essere poi fuggita in Asia. A parlare proprio in ...