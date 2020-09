X Factor 2020 stasera la prima puntata | dai nuovi giudici all’assenza di pubblico | ecco le novità

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 17 settembre 2020) Xle novità della nuova edizione al via il 17 settembre su Sky Uno e Now Tv in streaming, su Tv8 il venerdì. Mika e Manuel Agnelli tornano comeinsieme a Emma e Hell Raton, Alessandro Cattelan il conduttore Xdebutta giovedì 17 settembre con ladi audition di questa nuova edizione tra conferme e tante novità. Tra le conferme c’è sicuramente il giorno di messa in onda, il classico giovedì, e il conduttore Alessandro Cattelan. Ma possiamo aggiungerci anche due volti molto amati tra i giurati come Manuel Agnelli e Mika. Per elencare le tante novità bisogna ricordarsi della pandemia in atto che ha provocato la necessaria assenza die il ...