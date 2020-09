X Factor 2020, stasera in tv: orario, canale, chi sono i giudici, tutte le anticipazioni (Di giovedì 17 settembre 2020) X Factor 2020 si avvicina, la quattordicesima edizione del celebre talent musicale sta per tornare in tv. Sky si prepara per la nuova edizione di X Factor, la decima sulla piattaforma digitale che sarà trasmessa su Sky Uno. In attesa di scoprire chi saranno i concorrenti della nuova edizione, da qualche giorno sono stati annunciati ufficialmente i nomi dei quattro giudici che siederanno in studio e si contenderanno gli artisti che calcheranno il palco del programma. Anche quest’anno il conduttore di X Factor sarà Alessandro Cattelan e proprio nel suo programma su Sky sono stati svelati i quattro giudici della nuova edizione: Mika, Emma Marrone, Manuel Agnelli e Hell Raton. stasera, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 settembre 2020) Xsi avvicina, la quattordicesima edizione del celebre talent musicale sta per tornare in tv. Sky si prepara per la nuova edizione di X, la decima sulla piattaforma digitale che sarà trasmessa su Sky Uno. In attesa di scoprire chi saranno i concorrenti della nuova edizione, da qualche giornostati annunciati ufficialmente i nomi dei quattroche siederanno in studio e si contenderanno gli artisti che calcheranno il palco del programma. Anche quest’anno il conduttore di Xsarà Alessandro Cattelan e proprio nel suo programma su Skystati svelati i quattrodella nuova edizione: Mika, Emma Marrone, Manuel Agnelli e Hell Raton., ...

SkyItalia : Pronti per #XF2020? Abbiamo una sorpresa per voi! Un’anteprima della prima puntata oggi alle 19.30 qui ??… - XFactor_Italia : Manca pochissimo alla preview della prima puntata di #XF2020 ?????????? Ci vediamo alle 19:30 solo su… - XFactor_Italia : Da oggi possiamo dire che la musica è tornata: con #XF2020 le novità sembrano non finire mai! ?? Curiosi??? Leggete q… - LeNaturelle_ : 'Il buono di fare bene” è pronto a conquistarvi! le Naturelle Rustiche saranno protagoniste di un nuovo spot trasme… - sportli26181512 : Manuel Agnelli: 'Sono più agitato per l'Inter che per X Factor': Ospite a Sky Sport24 il giudice di X Factor ha rac… -