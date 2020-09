X Factor 2020, Manuel Agnelli si sfoga: “Fermi e senza lavoro” (Di giovedì 17 settembre 2020) La nuova stagione di X Factor è finalmente ai blocchi di partenza e con l’occasione Manuel Agnelli spiega l’importanza di dare spazio alla musica in un momento così difficile. Stasera su SkyUno prende ufficialmente il via la nuova stagione di X Factor. Manuel Agnelli, tra i giudici dell’edizione di quest’anno, approfitta dell’occasione per ribadire, in … L'articolo X Factor 2020, Manuel Agnelli si sfoga: “Fermi e senza lavoro” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 17 settembre 2020) La nuova stagione di Xè finalmente ai blocchi di partenza e con l’occasionespiega l’importanza di dare spazio alla musica in un momento così difficile. Stasera su SkyUno prende ufficialmente il via la nuova stagione di X, tra i giudici dell’edizione di quest’anno, approfitta dell’occasione per ribadire, in … L'articolo Xsi: “Fermi elavoro” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

SkyItalia : Pronti per #XF2020? Abbiamo una sorpresa per voi! Un’anteprima della prima puntata oggi alle 19.30 qui ??… - XFactor_Italia : Manca pochissimo alla preview della prima puntata di #XF2020 ?????????? Ci vediamo alle 19:30 solo su… - XFactor_Italia : Da oggi possiamo dire che la musica è tornata: con #XF2020 le novità sembrano non finire mai! ?? Curiosi??? Leggete q… - FabiolaAnna_P : RT @rtl1025: ?? Ecco cosa ci hanno raccontato i giudici di questa nuova edizione di @XFactor_Italia ?? #XF2020 #Agnelli @Machete_Mnlt @Marro… - rtl1025 : ?? Ecco cosa ci hanno raccontato i giudici di questa nuova edizione di @XFactor_Italia ?? #XF2020 #Agnelli… -