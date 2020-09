X Factor 2020: Blue Phelix canta South Dakota nella prima puntata (VIDEO) (Di giovedì 17 settembre 2020) X Factor 2020, Blue Phelix canta South Dakota, nella prima puntata delle audizioni (VIDEO) Giovedì 17 settembre è andata in onda la prima puntata delle audition di X Factor 2020, in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. L’edizione 2020 è condotta sempre da Alessandro Cattelan, con una giuria composta da: Emma Marrone e Hell Raton, che rappresentano le novità, con i ritorni di Mika e Manuel Agnelli. nella prima puntata delle audizioni si è presentata Francesco in arte Blue ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 17 settembre 2020) Xdelle audizioni () Giovedì 17 settembre è andata in onda ladelle audition di X, in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. L’edizioneè condotta sempre da Alessandro Cattelan, con una giuria composta da: Emma Marrone e Hell Raton, che rappresentano le novità, con i ritorni di Mika e Manuel Agnelli.delle audizioni si è presentata Francesco in arte...

