X-Factor 2020, audizioni: le anticipazioni della prima puntata (Di giovedì 17 settembre 2020) Arriva finalmente l'appuntamento con X-Factor. Questa sera, giovedì 17 settembre 2020, alle ore 21:15 su Sky Uno va in onda la prima puntata delle audizioni che porterà sul palcoscenico gli aspiranti talenti che dovranno superare ben sei puntate prima di arrivare al Live, in partenza il 29 ottobre. A condurre l'edizione 2020 è ancora una volta Alessandro Cattelan, nella giuria vedremo due new entry e due volti veterani. Un'edizione rinnovata, quella di quest'anno, anche a causa del Covid. Vediamo quali sono le anticipazioni della prima puntata.

