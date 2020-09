WhatsApp: come entrare di nascosto senza risultare online (Di giovedì 17 settembre 2020) WhatsApp si può ormai tranquillamente definire l’app di messaggistica istantanea più diffusa al mondo: ha surclassato e spinto all’estinzione gli SMS, sbaragliando anche la concorrenza. Sono tante le caratteristiche che la rendono l’app più apprezzata, ma, allo stesso tempo, molti utenti vorrebbero avere più libertà dal punto di vista della privacy: ad esempio, c’è chi, per svariati motivi, vorrebbe non apparire automaticamente online quando si accede all’app. come ben noto, è possibile disattivare le spunte blu o non rendere visibile la data e l’ora dell’ultimo accesso ma, una volta che si accede in chat, si risulta online. Esiste però un “trucco” per chi volesse avere maggiore privacy. Innanzitutto ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020)si può ormai tranquillamente definire l’app di messaggistica istantanea più diffusa al mondo: ha surclassato e spinto all’estinzione gli SMS, sbaragliando anche la concorrenza. Sono tante le caratteristiche che la rendono l’app più apprezzata, ma, allo stesso tempo, molti utenti vorrebbero avere più libertà dal punto di vista della privacy: ad esempio, c’è chi, per svariati motivi, vorrebbe non apparire automaticamentequando si accede all’app.ben noto, è possibile disattivare le spunte blu o non rendere visibile la data e l’ora dell’ultimo accesso ma, una volta che si accede in chat, si risulta. Esiste però un “trucco” per chi volesse avere maggiore privacy. Innanzitutto ...

matteosalvinimi : #Salvini: Abbiamo messo a disposizione un numero WhatsApp per raccogliere le segnalazioni sulla Scuola. Cosa fare?… - jawlenskyy : RT @fasulo_antonio: #Salvini non scarica l'app #immuni perché manca la garanzia totale su privacy, ma invita i suoi ad inviare un Whatsapp… - 69blackout : Mi ricordo gli sms e poi gli mms poi sono passate ai WhatsApp o Telegram non cagando più i primi, chissà nel futuro… - atimesfunny : io che anziché muovermi a fare la valigia continuo una chat su whatsapp fatta di soli stiker sono da prendere come… - sorridimiiniall : @phoebeontw ho dovuto scrivere su whatsapp come si pronuncia, quindi adesso ho un messaggio in cui c’è scritto “ar iu lost?” -