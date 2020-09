“Vous permettez | Aznavour?” | prima data del concerto dedicato allo chansonnier l’1 10 al Teatro degli Eroi di Roma

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 settembre 2020) “Io non posso non vivere, e vivo solo quando sono in scena. Sono felice sul palco, e si vede”. Charles Aznavour, loper eccellenza, ha calcato la scena fino a pochi mesidella sua morte. Una carriera lunga 85 anni, fatta di tanti dischi e migliaia di concerti; brani che non sono solo note da cantare ma storie da raccontare e da far rivivere, come delicate pennellate su una tela ingiallita. Michelangelo Nari, cantante/attore impegnato soprattutto nel mondo del musical (“Sweeney Todd”, “Siddhartha”, “Sanremo Musical”, “Tutti insieme appassionatamente”, “L’ultima strega”, “La Bussola e il Cuore” con Amedeo Minghi), ha creato recentemente il progetto “Vous, Aznavour?” proprio per omaggiare il cantautore francese. ...