Von der Leyen, la svolta pro Italia sui migranti: «Via il regolamento di Dublino» (Di giovedì 17 settembre 2020) «Aboliremo il regolamento di Dublino, sarà sostituito da un nuovo sistema di governance dei flussi migratori». Lo ha detto Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione Europea, in occasione del suo discorso annuale sullo stato dell’Unione, pronunciato al Parlamento europeo di Bruxelles. Leggi su vanityfair (Di giovedì 17 settembre 2020) «Aboliremo il regolamento di Dublino, sarà sostituito da un nuovo sistema di governance dei flussi migratori». Lo ha detto Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione Europea, in occasione del suo discorso annuale sullo stato dell’Unione, pronunciato al Parlamento europeo di Bruxelles.

