Visita a sorpresa del Premier Conte in una scuola della periferia di Roma (Di giovedì 17 settembre 2020) Giuseppe Conte in Visita in una scuola della periferia di Roma. Confronto con studenti e dirigente scolastica. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato a sorpresa in Visita in una scuola della periferia di Roma. L'istituto si trova tra Tor Bella Monaca e Torre Angela, una zona difficile della Capitale. Notizia in aggiornamento…

