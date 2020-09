Virginia Raggi pronta a chiedere lo sgombero della sede degli Ultras della Lazio (Di giovedì 17 settembre 2020) Quello di CasaPound non è l’unico stabile occupato. E ora nel mirino di Virginia Raggi c’è anche quello sito in via Amulio 47, sede del gruppo degli Ultras della Lazio, meglio noto come Irriducibili. Quel palazzo, infatti, è di proprietà dell’Inail, ma non può essere utilizzato dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro da quando è stato occupato. Prima da alcuni militanti dell’estrema destra capitolina, poi passato nelle mani del gruppo legato al tifo biancoceleste. Lo sgombero sede Irriducibili, però, ha trovato le prime bocciature all’interno del Municipio VII (sotto cui cade la ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 17 settembre 2020) Quello di CasaPound non è l’unico stabile occupato. E ora nel mirino dic’è anche quello sito in via Amulio 47,del gruppo, meglio noto come Irriducibili. Quel palazzo, infatti, è di proprietà dell’Inail, ma non può essere utilizzato dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro da quando è stato occupato. Prima da alcuni militanti dell’estrema destra capitolina, poi passato nelle mani del gruppo legato al tifo biancoceleste. LoIrriducibili, però, ha trovato le prime bocciature all’interno del Municipio VII (sotto cui cade la ...

virginiaraggi : Il cantiere per la riqualificazione del Piazzale Ovest davanti alla Stazione Tiburtina va avanti. Con la demolizion… - virginiaraggi : Voglio darvi una buona notizia: stiamo continuando a rinnovare i mezzi che si occupano della raccolta dei rifiuti.… - virginiaraggi : Guardate come è bella via Sistina dove sono appena terminati i lavori di riqualificazione. Non si ferma il nostro p… - Frances47226166 : RT @5_stars4: @carlakak È uno schifo!! V.Raggi è una vetrina per tutto il M5S. Boicottarla dall'interno vuol dire essere indegni di definir… - giornalettismo : Il VII Municipio di Roma, a maggioranza #M5S, ha bocciato la mozione. Ma Virginia #Raggi è pronta a sollecitare lo… -