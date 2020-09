Violenze e maschilismo: la mancanza di empatia è un pericolo gigantesco per la democrazia (Di giovedì 17 settembre 2020) Tra le tante analisi e commenti sulle terribili Violenze dei giorni scorsi, dallo stupro di gruppo di due minorenni inglesi in provincia di Matera all’uccisione di Willy a Colleferro con calci e pugni da un gruppo di delinquenti già noti per bullismo e Violenze fino all’assassinio, da parte del fratello, di una giovane donna per la sua relazione con una persona trans, mi hanno colpito le parole del sociologo Giuseppe De Rita, fondatore del Censis e voce autorevole dell’analisi sociale: ”L’Italia è capace di esaltare la marginalità ma non di gestirla nella sua quotidianità. Ai nostri figli insegniamo a essere i primi. E c’è chi lo fa con i pugni”. Già: evidentemente in molte famiglie ritenute “normali” si insegna a primeggiare, non a rispettare, condividere, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Tra le tante analisi e commenti sulle terribilidei giorni scorsi, dallo stupro di gruppo di due minorenni inglesi in provincia di Matera all’uccisione di Willy a Colleferro con calci e pugni da un gruppo di delinquenti già noti per bullismo efino all’assassinio, da parte del fratello, di una giovane donna per la sua relazione con una persona trans, mi hanno colpito le parole del sociologo Giuseppe De Rita, fondatore del Censis e voce autorevole dell’analisi sociale: ”L’Italia è capace di esaltare la marginalità ma non di gestirla nella sua quotidianità. Ai nostri figli insegniamo a essere i primi. E c’è chi lo fa con i pugni”. Già: evidentemente in molte famiglie ritenute “normali” si insegna a primeggiare, non a rispettare, condividere, ...

ilfattoblog : Violenze e maschilismo: la mancanza di empatia è un pericolo gigantesco per la democrazia - Noovyis : (Violenze e maschilismo: la mancanza di empatia è un pericolo gigantesco per la democrazia) Playhitmusic - - elenoirebartoli : @FranzaGianni @Vittoria0508 Forse questa gentile signora non ha mai subito violenze sessuali, molestie ,mobbing, pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenze maschilismo La celebrazione della vita sulle strade di Istanbul | il manifesto Il Manifesto Coghe (Pro Vita & Famiglia): “Aborto volontario è la violenza peggiore a madre e bambino”

“Ormai è omofobia tutto ciò che l’attivismo Lgbt considera tale”. Lo afferma in un’intervista per il nostro giornale Jacopo Coghe, vicepresidente di Pro Vita & Famiglia, la Onlus che difende il diritt ...

Uccisione di Maria Paola Gagliano: l'appello di "Più Campania in Europa"

"L’uccisione di Maria Paola Gagliano a Caivano sembra parlarci di un episodio avvenuto in un paese lontano da noi anni luce, eppure siamo in provincia di Napoli". Così con una nota congiunta di Caroli ...

La celebrazione della vita sulle strade di Istanbul

Una selezione in contrappunto, in discontinuità quella della Settimana della Critica, e non da quest’anno: rassegna di visioni, di linguaggi in fiammante commistione, spesso legati all’universo giovan ...

“Ormai è omofobia tutto ciò che l’attivismo Lgbt considera tale”. Lo afferma in un’intervista per il nostro giornale Jacopo Coghe, vicepresidente di Pro Vita & Famiglia, la Onlus che difende il diritt ..."L’uccisione di Maria Paola Gagliano a Caivano sembra parlarci di un episodio avvenuto in un paese lontano da noi anni luce, eppure siamo in provincia di Napoli". Così con una nota congiunta di Caroli ...Una selezione in contrappunto, in discontinuità quella della Settimana della Critica, e non da quest’anno: rassegna di visioni, di linguaggi in fiammante commistione, spesso legati all’universo giovan ...