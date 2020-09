Violenza sessuale su due pazienti, indagato senologo del Pascale di Napoli (Di giovedì 17 settembre 2020) NAPOLI – Violenza sessuale continuata nei confronti di due pazienti. Di questo e’ indagato il direttore del day surgery di chirurgia senologica dell’istituto tumori Pascale di Napoli. Questa mattina personale della squadra mobile di Napoli e del commissariato Arenella, su delega della procura partenopea, ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva di sospensione dall’attivita’ di medico per dodici mesi. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Violenza sessuale su due pazienti, indagato senologo del Pascale di Napoli VIDEO | Provenzano a Napoli: “Scuola è sfida più importante per l’Italia” Asl Napoli 2 Nord: “Riprendere test salivari su tossicodipendenti” VIDEO | Regionali Campania, Meloni a Napoli: “Da lunedì De Luca farà solo dirette Facebook” VIDEO | Torna Open House Napoli per riscoprire lo stile architettonico di 130 luoghi VIDEO | A Napoli presidio sindacati per contratti lavoratori della sanità privata Leggi su dire (Di giovedì 17 settembre 2020) NAPOLI – Violenza sessuale continuata nei confronti di due pazienti. Di questo e’ indagato il direttore del day surgery di chirurgia senologica dell’istituto tumori Pascale di Napoli. Questa mattina personale della squadra mobile di Napoli e del commissariato Arenella, su delega della procura partenopea, ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva di sospensione dall’attivita’ di medico per dodici mesi. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Violenza sessuale su due pazienti, indagato senologo del Pascale di Napoli VIDEO | Provenzano a Napoli: “Scuola è sfida più importante per l’Italia” Asl Napoli 2 Nord: “Riprendere test salivari su tossicodipendenti” VIDEO | Regionali Campania, Meloni a Napoli: “Da lunedì De Luca farà solo dirette Facebook” VIDEO | Torna Open House Napoli per riscoprire lo stile architettonico di 130 luoghi VIDEO | A Napoli presidio sindacati per contratti lavoratori della sanità privata

