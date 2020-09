Violenta tempesta investe la Finlandia: “Aila” lascia 80mila famiglie senza elettricità [FOTO] (Di giovedì 17 settembre 2020) Una Violenta tempesta ha colpito la Finlandia: oltre 80mila famiglie sono rimaste senza elettricità. “Aila” si è abbattuta sulla costa occidentale del Paese ieri, mentre oggi è arrivata nella zone centrali e sud-occidentali, causando la caduta di alberi e provocando altri danni, generati da forti piogge e venti fino a 125 km/h. La tempesta dovrebbe spostarsi verso sud, fino a raggiungere Helsinki nel pomeriggio per poi dirigersi, attraverso il Mar Baltico, fino all’Estonia, dove sono già state registrate forti raffiche fino ai 115 km/h sulla coste. Le compagnie di traghetti che operano tra Finlandia e Svezia nel Golfo di Botnia, e tra Finlandia ed Estonia hanno cancellato la maggior ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) Unaha colpito la: oltresono rimasteelettricità. “Aila” si è abbattuta sulla costa occidentale del Paese ieri, mentre oggi è arrivata nella zone centrali e sud-occidentali, causando la caduta di alberi e provocando altri danni, generati da forti piogge e venti fino a 125 km/h. Ladovrebbe spostarsi verso sud, fino a raggiungere Helsinki nel pomeriggio per poi dirigersi, attraverso il Mar Baltico, fino all’Estonia, dove sono già state registrate forti raffiche fino ai 115 km/h sulla coste. Le compagnie di traghetti che operano trae Svezia nel Golfo di Botnia, e traed Estonia hanno cancellato la maggior ...

ilmeteoit : #Meteo #Cronaca #DIRETTA #VIDEO: #ARABIA #SAUDITA, violenta #TEMPESTA di #VENTO e #PIOGGIA travolge LA #MECCA. Le… - StefanoStefi282 : AL SICURO COME M UN BAMBINO TRA LE BRACCIA DEL PADRE. QUALI ALTRE DIFFICOLTA' AFFRONTA PAOLO? PASSATI CIRCA DUE A… - LeilaDeRosa : RT @LivioFerraro: Dopo poche ore si trovò a volare sopra il mare ed in breve tempo iniziò ad essere sbattuto ed indebolito da una tempesta… - LivioFerraro : Dopo poche ore si trovò a volare sopra il mare ed in breve tempo iniziò ad essere sbattuto ed indebolito da una tem… - ilmeteoit : #Meteo #Cronaca #VIDEO: #ALGERIA, violenta #TEMPESTA di #PIOGGIA e #VENTO sulla città di #COSTANTINA. Ecco le… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenta tempesta Violenta tempesta investe la Finlandia: “Aila” lascia 80mila famiglie senza elettricità [FOTO] Meteo Web TEMPESTA TROPICALE Invest 99L verso l’Europa. Effetti in Italia

Abbiamo già parlato del possibile, forse anche probabile, MEDICANE Cassilda. Abbiamo anche scritto dei possibili effetti meteo su alcune delle nostre regioni, anche se ovviamente non sarà nulla di par ...

15 migliori film su uragani e tornado da vedere

Cicloni, uragani e trombe d'aria sono tra i fenomeni atmosferici preferiti del cinema, utilizzati per portare sul grande schermo impressionanti immagini di devastazione ma scelti anche per la loro pot ...

Meteo: Ciclone tropicale, sistemi temporaleschi particolarmente violenti. Ecco la traiettoria

Nei prossimi giorni un evento meteorologico raro potrebbe interessare da vicino l'Italia: stiamo parlando della possibile formazione di un ciclone tropicale sul Mediterraneo. Facciamo il punto della s ...

Abbiamo già parlato del possibile, forse anche probabile, MEDICANE Cassilda. Abbiamo anche scritto dei possibili effetti meteo su alcune delle nostre regioni, anche se ovviamente non sarà nulla di par ...Cicloni, uragani e trombe d'aria sono tra i fenomeni atmosferici preferiti del cinema, utilizzati per portare sul grande schermo impressionanti immagini di devastazione ma scelti anche per la loro pot ...Nei prossimi giorni un evento meteorologico raro potrebbe interessare da vicino l'Italia: stiamo parlando della possibile formazione di un ciclone tropicale sul Mediterraneo. Facciamo il punto della s ...