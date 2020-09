Vilipendio a Napolitano, il grillino Sibilia sarà processato. “Il mio era solo un giudizio politico” (Di giovedì 17 settembre 2020) Carlo Sibilia, sottosegretario al ministero dell’Interno, è stato rinviato a giudizio per Vilipendio all’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il processo si terrà il prossimo 16 dicembre davanti al giudice monocratico. Lo ha deciso il gup di Roma nei confronti dell’esponente grillino che oggi ricopre un ruolo istituzionale rilevante. Vilipendio a Napolitano, Sibilia rinviato a giudizio I fatti risalgono al 2014. Quando l’allora deputato 5Stelle scrisse un tweet a commento della testimonianza che l’allora inquilino del Colle avrebbe dovuto rendere nel processo sulla presunta trattativa Stato-mafia. “Perché secondo voi impediscono agli scagnozzi Riina e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 settembre 2020) Carlo, sottosegretario al ministero dell’Interno, è stato rinviato aperall’ex presidente della Repubblica Giorgio. Il processo si terrà il prossimo 16 dicembre davanti al giudice monocratico. Lo ha deciso il gup di Roma nei confronti dell’esponenteche oggi ricopre un ruolo istituzionale rilevante.rinviato aI fatti risalgono al 2014. Quando l’allora deputato 5Stelle scrisse un tweet a commento della testimonianza che l’allora inquilino del Colle avrebbe dovuto rendere nel processo sulla presunta trattativa Stato-mafia. “Perché secondo voi impediscono agli scagnozzi Riina e ...

