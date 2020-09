VIDEO | Ue, il discorso di von der Leyen convince a metà il M5s. Parlano Ferrara e Rondinelli (Di giovedì 17 settembre 2020) BRUXELLES – “Vogliamo un’equa ripartizione delle responsabilità con un meccanismo automatico e obbligatorio di ricollocamento dei richiedenti asilo”: è questa la richiesta di Laura Ferrara, eurodeputata per il Movimento 5 Stelle. Leggi su dire (Di giovedì 17 settembre 2020) BRUXELLES – “Vogliamo un’equa ripartizione delle responsabilità con un meccanismo automatico e obbligatorio di ricollocamento dei richiedenti asilo”: è questa la richiesta di Laura Ferrara, eurodeputata per il Movimento 5 Stelle.

trash_italiano : Questo il discorso orrendo andato in onda a #TemptationIsland ?? - M5S_Europa : La nostra @LFerraraM5S è intervenuta in Aula al Parlamento europeo durante il discorso sullo Stato dell'#Unione del… - silvia_serafino : RT @trash_italiano: Questo il discorso orrendo andato in onda a #TemptationIsland ?? - stefanisheart : RT @trash_italiano: Questo il discorso orrendo andato in onda a #TemptationIsland ?? - agiliberti51 : RT @Michele_Anzaldi: Il Tg2 ignora il primo discorso sullo stato dell'Unione della presidente della Commissione europea, Ursula von der Ley… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO discorso Primo giorno di scuola 2020, il discorso di Bonaccini. Video il Resto del Carlino Temptation Island, benvenuti nel Medioevo: Davide geloso di Serena, il disgustoso discorso (VIDEO)

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la prima puntata dell’ottava edizione di Temptation Island con Alessia Marcuzzi. Nuove coppie e nuovi ragionamenti medievali come nel caso di Davide, gelosissimo ...

Brando Benifei all’UE: ” Nuove leggi contro l’omotransfobia e sanzioni per i governi ungheresi e polacchi” – VIDEO

Non solo Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea che ha tenuto il suo primo discorso sullo Stato dell’Europa senza tralasciare i diritti LGBT. Quest’oggi al Parlamento Europeo ha pr ...

Discorso di invito al voto di Vito Branà

Discorso di invito al voto di Vito Branà Il candidato: «Faccio un invito a Voi ad avere coraggio» ...

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la prima puntata dell’ottava edizione di Temptation Island con Alessia Marcuzzi. Nuove coppie e nuovi ragionamenti medievali come nel caso di Davide, gelosissimo ...Non solo Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea che ha tenuto il suo primo discorso sullo Stato dell’Europa senza tralasciare i diritti LGBT. Quest’oggi al Parlamento Europeo ha pr ...Discorso di invito al voto di Vito Branà Il candidato: «Faccio un invito a Voi ad avere coraggio» ...