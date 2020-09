VIDEO – De Luca | “OMS attende ondata mondiale di contagi” Su terapie intensive vuote | “Mettici tua sorella”

Leggi su ladenuncia

(Di giovedì 17 settembre 2020) Il Governatore della Campania Vincenzo Deaffronta davanti a microfoni il tema dell’aumento dei contagi: “In 20 giorni abbiamo realizzato 120 posti di terapia intensiva in preparazione dell’emergenza. Un imbecille di vostro collega mi ha fatto notare che tali posti sono vuoti. Mi era venuta voglia di rispondere ‘mettici tua sorella’”. Ancora: “L’OMS ci ha detto ieri che si aspetta tra ottobre e novembre unapericolosissima di contagi su scala. Entro il 24 in Campania completeremo i test sierologici a 140mila tra personale docente e non docente delle scuole”. Atteso all’inaugurazione di un cantiere, va via proprio sulla domanda circa l’apertura del Covid Hospital di Salerno, costruito ma ancora non entrato in funzione....