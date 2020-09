VIDEO – De Luca: “OMS attende ondata mondiale di contagi”. Su terapie intensive vuote: “Mettici tua sorella” (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca affronta davanti a microfoni il tema dell’aumento dei contagi: “In 20 giorni abbiamo realizzato 120 posti di terapia intensiva in preparazione dell’emergenza. Un imbecille di vostro collega mi ha fatto notare che tali posti sono vuoti. Mi era venuta voglia di rispondere ‘mettici tua sorella’”. Ancora: “L’OMS ci ha detto ieri che si aspetta tra ottobre e novembre una ondata pericolosissima di contagi su scala mondiale. Entro il 24 in Campania completeremo i test sierologici a 140mila tra personale docente e non docente delle scuole”. Atteso all’inaugurazione di un cantiere, va via proprio sulla domanda circa l’apertura del Covid Hospital di Salerno, costruito ma ancora non entrato in funzione. VIDEO ... Leggi su ladenuncia (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Governatore della Campania Vincenzo Deaffronta davanti a microfoni il tema dell’aumento dei contagi: “In 20 giorni abbiamo realizzato 120 posti di terapia intensiva in preparazione dell’emergenza. Un imbecille di vostro collega mi ha fatto notare che tali posti sono vuoti. Mi era venuta voglia di rispondere ‘mettici tua sorella’”. Ancora: “L’OMS ci ha detto ieri che si aspetta tra ottobre e novembre unapericolosissima di contagi su scala. Entro il 24 in Campania completeremo i test sierologici a 140mila tra personale docente e non docente delle scuole”. Atteso all’inaugurazione di un cantiere, va via proprio sulla domanda circa l’apertura del Covid Hospital di Salerno, costruito ma ancora non entrato in funzione....

Reggina_1914 : 'Ma...le maglie? ?? ?? Luca Rovito #Ambition - La7tv : #tagada La protesta dei parenti dei pescatori mazaresi bloccati in #Libia: 'Liberateli!'. Il collegamento in dirett… - Capezzone : +++Speciale ?@QRepubblica? #quartarepubblica+++ CLIPPINO 4 (grazie a ?@strange_days_82?) Su De Luca - luca_p74 : Tolleranti in casa d'altri, ma quando la casa è la loro... - mmayr5 : RT @Drittorovescio_: 'Siamo convinti del fatto che il Reddito di cittadinanza non funzioni' Luca Zaia a #Drittoerovescio -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Luca Finito sotto il camper dopo lo schianto: Luca non ce l'ha fatta – VIDEO Redazione ETV Marche Una corona, tanti sogni e un angelo custode speciale: ecco Alice Carbonaro, “Ragazza per il Cinema”

Il Sindaco De Luca e l’assessore Gallo hanno ricevuto a Palazzo Zanca la giovane messinese eletta nuova “Ragazza per il Cinema” 19 anni, messinese e un grande sogno nel cassetto: diventare una grande ...

We Are Who We Are, alla scoperta della nuova serie tv Sky creata da Luca Guadagnino. VIDEO

Su Sky sta per arrivare 'We Are Who We Are', la serie tv creata da Luca Guadagnino, una storia di amicizia, di crescita, e di accettazione di sé e degli altri. L'appuntamento è per venerdì 9 ottobre a ...

Il Sindaco De Luca e l’assessore Gallo hanno ricevuto a Palazzo Zanca la giovane messinese eletta nuova “Ragazza per il Cinema” 19 anni, messinese e un grande sogno nel cassetto: diventare una grande ...Su Sky sta per arrivare 'We Are Who We Are', la serie tv creata da Luca Guadagnino, una storia di amicizia, di crescita, e di accettazione di sé e degli altri. L'appuntamento è per venerdì 9 ottobre a ...