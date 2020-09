Verona-Roma: probabili formazioni e TV (Di giovedì 17 settembre 2020) Sabato 19 settembre 2020 alle 20.45 al Bentegodi si giocherà Verona-Roma. La Roma di Fonseca, ancora in costruzione, esordisce in campionato contro la rivelazione della scorsa stagione. Fonseca si affida ai suoi punti fermi per provare a ripartire con una vittoria, ma può contare anche sulla presenza di Kumbulla che, appena arrivato, potrebbe partire già titolare contro la sua ex squadra. A difendere la porta giallorossa ci penserà Pau Lopez. Difesa a tre con Mancini, Kumbulla titolare e Ibanez spostato al centro. A centrocampo vedremo Spinazzola a sinistra e Karsdorp a destra, confermato dopo aver rifiutato il Genoa. I mediani saranno Veretout e Diawara, mentre sulla trequarti agiranno Mkhitaryan e Pellegrini a supporto dell’unica punta Dzeko, fino ad oggi ancora un giocatore della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 17 settembre 2020) Sabato 19 settembre 2020 alle 20.45 al Bentegodi si giocherà. Ladi Fonseca, ancora in costruzione, esordisce in campionato contro la rivelazione della scorsa stagione. Fonseca si affida ai suoi punti fermi per provare a ripartire con una vittoria, ma può contare anche sulla presenza di Kumbulla che, appena arrivato, potrebbe partire già titolare contro la sua ex squadra. A difendere la porta giallorossa ci penserà Pau Lopez. Difesa a tre con Mancini, Kumbulla titolare e Ibanez spostato al centro. A centrocampo vedremo Spinazzola a sinistra e Karsdorp a destra, confermato dopo aver rifiutato il Genoa. I mediani saranno Veretout e Diawara, mentre sulla trequarti agiranno Mkhitaryan e Pellegrini a supporto dell’unica punta Dzeko, fino ad oggi ancora un giocatore della ...

