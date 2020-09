Vanessa Incontrada cambia look ed è sempre bellissima (Foto) (Di giovedì 17 settembre 2020) Un nuovo taglio di capelli per Vanessa Incontrada che cambia look per un nuovo lavoro e chiede ai suoi follower se sta bene più scura e con la chioma più corta (Foto). L’avevamo ammirata sul palco dell’Arena di Verona con la chioma rosso-dorata e adesso Vanessa Incontrada è castana-ramata. Ancora una volta una piccola trasformazione per un nuovo copione, per le riprese del film Ostaggi di Eleonora Ivone con Francesco Pannofino e Gianmarco Tognazzi. E ancora una volta Vanessa Incontrada colpisce per la sua bellezza. Senza un filo di trucco è pronta per un altro set, ed è così che si mostra ai suoi follower. Di critiche in questi anni ne ha subite tantissime, pesanti per una donna. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 17 settembre 2020) Un nuovo taglio di capelli percheper un nuovo lavoro e chiede ai suoi follower se sta bene più scura e con la chioma più corta (). L’avevamo ammirata sul palco dell’Arena di Verona con la chioma rosso-dorata e adessoè castana-ramata. Ancora una volta una piccola trasformazione per un nuovo copione, per le riprese del film Ostaggi di Eleonora Ivone con Francesco Pannofino e Gianmarco Tognazzi. E ancora una voltacolpisce per la sua bellezza. Senza un filo di trucco è pronta per un altro set, ed è così che si mostra ai suoi follower. Di critiche in questi anni ne ha subite tantissime, pesanti per una donna. ...

