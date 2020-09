Vaccino Oxford | in Italia arriveranno a novembre le prime dosi

RaiNews : #coronavirus #Covid_19 La sperimentazione Oxford-Irbm-AstraZeneca è ripresa dopo la temporanea sospensione dovuta a… - rtl1025 : ?? 'I primi 2-3 milioni di dosi del #vaccino #antiCovid Oxford-Irbm-AstraZeneca dovrebbero arrivare all'Italia entro… - Agenzia_Ansa : #AstraZeneca sospende temporaneamente i test sul vaccino contro il coronavirus che sta sviluppando con l'Università… - larenait : L'annuncio del presidente di Irbm di Pomezia che collabora con lo studio di Oxford #vaccino #coronavirus - elisasola_ : «Se test positivi a novembre pronte le prime dosi del vaccino». Pomezia e Oxford. #forza -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Oxford

"Le prime 2-3 milioni di dosi del vaccino anti Covid Oxford-Irbm-AstraZeneca dovrebbero arrivare all'Italia entro la fine di novembre se la sperimentazione in corso procederà positivamente, dopo la so ...Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Ricercatori britannici stanno per iniziare le sperimentazioni di vaccini in spray nasale contro il nuovo coronavirus. Far arrivare le dosi direttamente dal naso ai p ...Sono 1.452 i contagiati dal Covid nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 1.229 di martedì, ma individuati con un numero maggiore di tamponi: oltre centomila rispetto agli 80mila di martedì. In au ...