Vaccino italiano entro fine novembre | 2-3 milioni di dosi se test ok

I primi 2-3 milioni di dosi del Vaccino anticoronavirus Oxford-Irbm-AstraZeneca potrebbero arrivare per gli italiani entro la fine di novembre, secondo la società biomedica di Pomezia. Anche se il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, avverte che" "più che fare scommesse sui tempi del Vaccino vorrei sottolineare che, certo la rapidità è un aspetto importante in una situazione come questa, ma ancora più importanti sono la sicurezza d'uso e l'efficacia. Più che arrivare velocemente è importante arrivare molto bene". Il Vaccino di AstraZeneca, messo a punto dallo Jenner Institute dell'Oxford University in collaborazione con l'Irbm di Pomezia, ha ripreso la sperimentazione ...

