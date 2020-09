Vaccino influenza, Aifa: “Alta copertura con oltre 17 milioni di dosi, consistente aumento della disponibilità di immunizzazione” (Di giovedì 17 settembre 2020) “Con oltre 17 milioni di dosi disponibili, la copertura vaccinale contro l’influenza risponde ampiamente al fabbisogno della popolazione italiana, rispettando le nuove raccomandazioni del Ministero della Salute. Un dato rassicurante, considerato che nel 2019, sono state distribuite 12,5 milioni di dosi coprendo il 53-54% della popolazione“. Lo scrive l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) in una nota. “Si tratta quindi di un consistente aumento della disponibilita’ del Vaccino – si legge ancora – e offre una solida prospettiva per rispondere alla domanda di immunizzare la popolazione ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) “Con17didisponibili, lavaccinale contro l’risponde ampiamente al fabbisognopopolazione italiana, rispettando le nuove raccomandazioni del MinisteroSalute. Un dato rassicurante, considerato che nel 2019, sono state distribuite 12,5dicoprendo il 53-54%popolazione“. Lo scrive l’Agenzia italiana del farmaco () in una nota. “Si tratta quindi di undisponibilita’ del– si legge ancora – e offre una solida prospettiva per rispondere alla domanda di immunizzare la popolazione ...

Agenzia_Ansa : #Vaccino contro l'influenza, in Italia già 17,5 milioni di dosi #ANSA - riflessi_diluce : RT @CesareSacchetti: Il TAR annulla l'ordinanza della Santelli che imponeva l'obbligo vaccinale agli over 65. Per la cronaca, la Santelli è… - PonytaEle : Liguria: no a vaccino antinfluenzale obbligatorio Se vince Sansa ovviamente lo sarà. Votata Lega x confermare Toti… - tecnomedics : Vaccino influenza: alta copertura assicurata da oltre 17 milioni di dosi disponibili - nino_pitrone : RT @DanielaMondorff: #influenza , Osservatorio epidemiologico regionale Puglia: una buona parte dei ceppi rilevati non sono tra quelli incl… -