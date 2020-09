Vaccino influenza 2020, Gallera: "Lombardia pronta da metà ottobre" (Di giovedì 17 settembre 2020) Milano, 17 settembre 2020 - E' già ora di occuparsi della vaccinazione antinfluenzale. Complice, ovviamente, la pandemia da C oronavirus i medici sono infatti concordi: occorre vaccinarsi contro la' ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 17 settembre 2020) Milano, 17 settembre- E' già ora di occuparsi della vaccinazione antle. Complice, ovviamente, la pandemia da C oronavirus i medici sono infatti concordi: occorre vaccinarsi contro la' ...

PAOLAGOSTINI : RT @DatabaseItalia: Siamo oramai abituati nostro malgrado a subìre le contraddizioni delle istituzioni, ma stavolta è inevitabile porre l'a… - Kapparar1 : RT @Lucagrossi66: Il virus cattivo scaccia quello buono. ???????????? L'influenza ci proteggerà dal coronavirus? - myeivissa : RT @CesareSacchetti: Il TAR annulla l'ordinanza della Santelli che imponeva l'obbligo vaccinale agli over 65. Per la cronaca, la Santelli è… - Lucagrossi66 : Il virus cattivo scaccia quello buono. ???????????? L'influenza ci proteggerà dal coronavirus? - Toniapatty : RT @CesareSacchetti: Il TAR annulla l'ordinanza della Santelli che imponeva l'obbligo vaccinale agli over 65. Per la cronaca, la Santelli è… -