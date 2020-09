"Vaccino in Italia entro novembre" (Di giovedì 17 settembre 2020) Francesca Angeli Il presidente di Irbm di Pomezia: "Pronti se non ci saranno intoppi" Prosegue serratissima la corsa al Vaccino anti Covid19. Sono oltre 40 i candidati già in fase 3, quella della sperimentazione sull'uomo. Fra i candidati più promettenti c'è la profilassi realizzata in collaborazione con l'Università di Oxford da Astrazeneca alla quale partecipa attivamente anche l'Italia che lo produrrà grazie alla Irbm di Pomezia e lo infialerà presso la Catalent di Anagni. E ieri è arrivato un annuncio che fa ben sperare per un ritorno alla normalità «I primi 2-3 milioni di dosi del Vaccino anti Covid Oxford-Irbm-AstraZeneca dovrebbero arrivare all'Italia entro la fine di novembre se la sperimentazione in corso ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 17 settembre 2020) Francesca Angeli Il presidente di Irbm di Pomezia: "Pronti se non ci saranno intoppi" Prosegue serratissima la corsa alanti Covid19. Sono oltre 40 i candidati già in fase 3, quella della sperimentazione sull'uomo. Fra i candidati più promettenti c'è la profilassi realizzata in collaborazione con l'Università di Oxford da Astrazeneca alla quale partecipa attivamente anche l'che lo produrrà grazie alla Irbm di Pomezia e lo infialerà presso la Catalent di Anagni. E ieri è arrivato un annuncio che fa ben sperare per un ritorno alla normalità «I primi 2-3 milioni di dosi delanti Covid Oxford-Irbm-AstraZeneca dovrebbero arrivare all'la fine dise la sperimentazione in corso ...

