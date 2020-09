Vaccino antinfluenzale 2020, Locatelli: "Già disponibili 17,5 milioni di dosi" (Di giovedì 17 settembre 2020) Mentre si attende il Vaccino anti-Covid , e mentre il governo traccia le nuove norme su quarantena e doppio tampone , si fa imminente la campagna vaccinale contro l'influenza , particolarmente ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Mentre si attende ilanti-Covid , e mentre il governo traccia le nuove norme su quarantena e doppio tampone , si fa imminente la campagna vaccinale contro l'influenza , particolarmente ...

